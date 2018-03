Côte d’Ivoire/ Des responsables de l’opposition ivoirienne reçus par le Parti Social-Démocrate Allemand (Communiqué)

La délégation de partis politiques ivoiriens Au siege de la SPD avec le Secretaire International, Konstantin Woinoff(1)

Abidjan, 02 mars (AIP)-Des responsables de partis politiques ivoiriens séjournant en Allemagne ont été reçus par le Parti Social-Démocrate Allemand (SPD), indique un communiqué dont l’AIP a reçu copie , vendredi. Conduits par le Représentant Résident de la Friedrich Ebert en Côte d’Ivoire, Thilo Schöne, et le Chargé de Programme, Séraphin Konan Kouamé, ces partis politiques ont aussi été reçus au Willy-Brand-Haus, siège du SPD, par le secrétaire international. Ils ont été également reçus au ministère des Affaires étrangères Allemand, au ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et aussi par le Vice-président du Parlement, le Président de la Friedrich-Ebert-Stiftung, plusieurs parlementaires et un membre du Directorat du syndicat central (DGB). La...

