Côte d’Ivoire / Des projets au profit des jeunes et femmes des sous-préfectures de Niakara

Les populations de Niakara lors de la rencontre avec le nouveau président du Conseil régional du Hambol.

Niakara, 26 fév (AIP) – Le nouveau président du conseil régional du Hambol (Katiola), Khalil Konaté a annoncé des projets agricoles et d’élevage au bénéfice respectivement des femmes et des jeunes des subdivisions du territoire dudit département. Il a annoncé pour mi-avril le démarrage des travaux de construction de six enclos d’élevage divers pour les jeunes et autant de projets de cultures maraîchères pour les femmes et ce, dans les six sous-préfectures du département de Niakara à savoir Tortiya, Tafiré, Arikokaha, Niédiékaha, Badikaha et Niakara. « Dans chacune des 18 sous-préfectures que compte la région du Hambol, 15 jeunes bénéficieront de ce projet d’élevage de bœufs, de moutons, de lapins ou de volaille et ce, en plus de l’installation...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.