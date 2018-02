Côte d’Ivoire / Des professeurs de langue instruits sur les nouvelles approches méthodologiques à Dabakala

Des professeurs en formation (Ph d'archives)

Dabakala, 08 fév (AIP – Une quinzaine de professeurs d’anglais et d’allemand des établissements scolaires de l’enseignement général de Dabakala ont été instruits mardi et mercredi, sur les nouvelles approches méthodologiques à appliquer dans les classes de seconde et première. Les modules ont porté sur l’élaboration des fiches de cours modèle de l’ Approche par compétence ( APC). La formation a été assurée par deux inspecteurs venus de l’antenne pédagogique de la formation continue de Bouaké, N’Zué Kouamé et Timité Mory. (AIP) sy/tad/kam

