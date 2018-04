Côte d’Ivoire /Présentation de produits fabriqués à base de riz local et du manioc cultivés à Vavoua

Des produits locaux à base de riz et de manioc.

Vavoua, 25 avril (AIP) – Des produits locaux fabriqués à base de riz et du manioc produits à Vavoua, dans la région du Haut-Sassandra ont été présentés aux producteurs de la ville par les entreprises, SIE, la société internationale d’expertise et Symbole SARL. Il s’agit de la poudre déshydratée du manioc pouvant être consommée sous forme d’Attiéké ou du Placali, et du riz local en granulé consommable en bouillie, conservés. Ces produits sont dénommés « Assiékpa » qui signifie la bonne terre en langue Agni (une ethnie ivoirienne de l’est en Côte d’Ivoire). Pour les responsables des entreprises promotrices de ces produits, il s’agit de donner une dimension de compétitivité internationale à ces produits les plus cultivés et...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.