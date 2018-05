Côte d’Ivoire / Des producteurs de cacao de Méagui exhortés à la lutte contre le Shollen shoot

Séance de sensibilisation des planteurs d'Oupoyo à la lutte contre le Swollen shoot par les autorités, le vendredi 04 mai 2018

Soubré, 07 mai (AIP) – Les producteurs de la Société coopérative des éco-agriculteurs et producteurs de Robert-porte, dans la sous-préfecture d’Oupoyo (ECAPR) ont été invités, vendredi, à s’engager dans le programme de lutte contre le Shollen shoot ou maladie du cacao, qui menace dangereusement le verger du cacao dans cette sous-préfecture. La séance s’est déroulée lors de la quatrième assemblée générale ordinaire de la coopérative en présence du sous-préfet d’Oupoyo, N’Cho David, et des responsables du Conseil du café-cacao, de l’Agence nationale de développement rural (ANADER) et des partenaires financiers. Le sous-préfet N’Cho David a prévenu que la production de cacao de sa circonscription, plus grande zone de production de cacao dans le département...

