Côte d’Ivoire/ Des prières pour renforcer la cohésion sociale dans la Nawa

Des membres de la jeunesse unie de Daba Dagnogo (JUDD) à l’occasion de la 4eme édition du sacrifice annuel dédié à la paix et la cohésion sociale dans la Nawa

Soubré, 21 jan (AIP)- Des prières ont été dites, dimanche, à Soubré, en vue du renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans la région de la Nawa par la jeunesse unie de Daba Dagnogo (JUDD) à l’occasion de sa 4eme édition du sacrifice annuel dédié à la paix. «Nous sommes une association de jeunes qui avons plusieurs activités à notre actif dont l’organisation de tournois de football et d’actions de lutte contre la salubrité. Mais nous nous disons que sans paix et cohésion sociale rien n’est possible. C’est pourquoi nous avons décidé d’initier chaque janvier des séances de prières et de bénédictions avec l’appui de guides religieux », a expliqué le président JUDD, Khalil Issiaka. Il a exhorté les membres de son organisation à s’approprier...

