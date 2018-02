Côte d’Ivoire/ Des praticiens de la médecine traditionnelle dénoncent l’usurpation d’un label dans le traitement d’une maladie

Abidjan, 24 fév (AIP)- Des praticiens du Centre national de traitement de la sinusite (CNS-sinusite) ont dénoncé l’usurpation d’un label dans le traitement de la sinusite, au cours d’une conférence de presse animée vendredi à Abidjan. « Des individus mal intentionnés et aiguisés par l’appétit financier, partisans du moindre effort, vendent soit disant le GP20 dans les cars de transport », a déploré Dr Bini Kouakou, enseignant-chercheur et praticien. Il a signalé que ces vendeurs sont plus présents sur plusieurs trajets allant dans les villes de l’intérieur. Dr Bini a annoncé qu’une plainte a été déposée contre X à la police à l’effet d’une poursuite judiciaire pour extirper, selon lui, les marchands ambulants des produits frauduleux...

