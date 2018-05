Côte d’Ivoire/ Des populations de Niakara instruites sur l’importance du certificat foncier rural

Mme Nah-Bintou Solama forme à Niakara sur le certificat foncier rural (Le 05/05/2018)

Niakara, 06 mai (AIP)- La responsable départementale du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) à Niakara (Centre-Nord, région du Hambol) a instruit des habitants de la localité sur l’importance du certificat foncier rural. Cette formation s’est tenue au cours d’une conférence initiée par l’Association des ressortissants de la région du Tchologo à Niakara (A2RTN), lors de sa sortie officielle célébrée samedi. La directrice départementale du MINADER à Niakara, Mme Nah-Bintou Solama a éclairé son auditoire, notamment les chefs de terre, non seulement sur le mode d’acquisition du certificat foncier rural, la procédure d’obtention dudit document mais aussi et surtout sur son importance et les avantages que confère ce...

