Côte d’Ivoire / Des populations de Bakpahi et Diollé sinistrées après le passage d’une tornade

Vue des dégâts causés par la tornade à Bakpahi et Diollé.

Toulépleu, 03 mars (AIP) – Les populations de Bakpahi et de Diollé, deux villages de la commune de Toulépleu situés sur l’axe principal Toulépleu/Zouan-hounien ont ont été victimes d’une violente tornade qui a détruit de nombreuses habitations sur son passage. Certaines familles ont été contraintes de se refugier très rapidement chez le voisin le plus proche afin d’éviter d’être enseveli sous les décombres des murs qui s’écroulaient sous la pression du vent. Par ailleurs s’il n’y a pas eu de perte en vies humaines à Diollé et bakpahi ce jeudi nuit, la tornade de cette nuit a malheureusement laissé derrière elle plusieurs ménages sans abris et sans documents administratifs, des plantations d’hévéa détruites, à ces dégâts primaires il faut ajouter...

