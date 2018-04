Côte d’Ivoire/ Des populations agressées en pleine ville à Dabakala

Dabakala, 19 avr (AIP)- Un individu a agressé mercredi, aux environs de 18H, des passants et des clients d’un maquis en pleine ville de Dabakala, sur la voie de l’ancienne boulangerie menant au lycée moderne. Selon des témoins interrogés par l’AIP, l’homme la trentaine révolue a agressé des femmes et des passants devant un maquis avant d’y pénétrer pour s’attaquer aux clients. Malgré la résistance opposée par des jeunes pour le maîtriser, il a fallu l’intervention des éléments de la brigade de gendarmerie pour ramener le calme et amener l’agresseur dans les locaux de la gendarmerie. Chaque mercredi, jour du marché de la ville, des cas d’agression et de vols sont signalés dans la ville de Dabakala. Les populations plaident...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.