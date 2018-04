Côte d’Ivoire/ Des passagers dépouillés de motos et d’une forte d’argent par des braqueurs à Nassian

Le barrage dressé par les braqueurs à Koutouba pour dépouiller les usagers de la route

Nassian, 16 avr (AIP)- Un braquage a eu lieu jeudi, dans l’après-midi, entre Nassian et Koutouba (sur le tronçon Bondoukou-Bouna) par des quidams qui ont dépouillé les passagers de trois motos et une forte somme d’argent, selon les victimes. Les braqueurs, ont opéré en toute quiétude de 16h à 18h, précisément à 1 km de la grande côte, située à 3 km de Kotouba et à 2km de Saboukpa (en provenance de Nassian). Selon des victimes, les braqueurs portaient des cagoules et étaient armés de kalashnikov neuves et d’armes blanches. Tous les véhicules qui se sont aventurés à cette intervalle de temps ont vu leurs passagers ravi de leurs biens. Le chauffeur du dernier véhicule ayant subi les frais des malfrats, un opérateur économique, évalue le montant qui était...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.