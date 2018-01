Côte d’Ivoire/ Des organisations de la société civile proposent une réforme de la CEI et du code électoral

Les membres des organisions de la société civile

Abidjan, 15 jan (AIP)-Des organisations de la société civile regroupées au sein du Groupe de plaidoyer et d’actions pour une transparence électorale (GPATE) et du Réseau des acteurs ivoiriens des droits humains (RAIDH) proposent une réforme de la Commission Électorale Indépendante (CEI) et du code électorale en vue d’élections transparentes et inclusive. Pour leurs porte-paroles, Gauze Fernand et Bamba Sindou, lors d’une conférence de presse tenue au CERAP, lundi à Abidjan-Cocody, plusieurs raisons militent en faveur de la réforme de l’institution en charge de l’organisation des élections en Côte d’Ivoire. Il s’agit de la demande de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples du 18 novembre 2018 de réformer la loi portant composition,...

