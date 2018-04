Côte d’Ivoire/ Des moustiquaires utilisées comme portes des logements des instituteurs à Lankio (Doropo)

Des logements d'instituteurs dans un village de Doropo. Les moustiquaires y servent de portes de fortune

Bouna, 22 avr (AIP)- Les moustiquaires imprégnées, distribuées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le paludisme, font office de portes des logements des instituteurs pour la plupart stagiaires, à Lankio, un village du département de Doropo (Nord-Est, région du Bounkani), a constaté l’AIP. Des visites inopinées de reptiles et bien autres surprises désagréables sont les déboires quotidiens que vivent ces enseignants, non encore soldés, qui disent avoir attiré l’attention des populations en vue d’une aide pour la confection de portes. Mais celles-ci sont restées muettes, souligne-t-on. « Nous nous débrouillons avec ces moustiquaires. Et comme vous le voyez, nous sommes exposés à tout, car il n’y aucune sécurité. Mais que voulez vous...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.