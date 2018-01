Côte d’Ivoire/ Des milliers d’enfants de Ferké concernés par la vaccination contre la rougeole et la rubéole

Le SG1 de préfecture préside une réunion d'information et de sensibilisation sur la campagne nationale contre la rougeole et la rubéole

Ferkessédougou, 22 jan (AIP)- Quelque 183 126 enfants, âgés de neuf mois à 14 ans, seront vaccinés gratuitement contre la rougeole et la rubéole, dans le cadre d’une campagne nationale qui va se dérouler sur dix jours, à compter de vendredi, a appris l’AIP, lundi, lors d’une réunion d’information et de sensibilisation tenue à la préfecture de Ferké. Cette rencontre d’information et de sensibilisation des populations s’est déroulée sous la présidence du secrétaire général 1 de préfecture, Kouadio Koffi Séraphin. Selon les informations reçues, la campagne va se dérouler du 26 janvier au 04 février. Selon le Dr Coulibaly Moumine, médecin- chef du centre de santé urbaine (CSU) de Koumbala et représentant le chef du district sanitaire de Ferkessédougou,...

