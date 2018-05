Côte d’Ivoire / Des « mécanismes adaptés » recommandés pour le recouvrement des amendes judiciaires 

La Direction du Trésor Public lors du séminaire-atelier sur la problématique du recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires à Yamoussoukro mai 2018

Yamoussoukro, 5 mai (AIP) – La direction du Trésor et de la comptabilité publique ivoirienne a recommandé vendredi au terme d’un séminaire de deux jours sur la problématique du recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires, la poursuite de l’identification des amendes et la mise en place des « mécanismes adaptés » en vue de leur recouvrement. Réunis à Yamoussoukro dans le cadre d’un séminaire sur la problématique du recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires, les agents du Trésor Public ont relevé la méconnaissance des textes et la lourdeur de la procédure de recouvrement. Ils ont préconisé en autres recommandations, la mise à disposition d’un répertoire de tous les textes relatifs au recouvrement des amendes, la catégorisation des amendes...

