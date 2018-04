Côte d’Ivoire/Des marchandises frauduleuses de 900 millions FCFA saisies

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo (au centre) demande aux douaniers de redoubler de vigilance.

Abidjan, 13 avril (AIP)-Les services des Douanes ivoiriennes ont mis la main sur une importante quantité de marchandises frauduleuses et non déclarées d’un poids de 271.472 kilogrammes, et dont la valeur marchande est estimée à 900 millions de francs CFA. Ces marchandises qui ont été présentées vendredi au secrétaire d’Etat chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, sont stockées à la direction de l’unité mobile d’intervention rapide des Douanes de Yopougon Gesco et dans un entrepôt à Azito. Elles sont composées de 19 balles de pagne, 622 cartons de liqueurs, de 60.032 cartons de patte de bœufs, de 926 cartons de cigarettes, de 13.407 cartons de liqueurs et de plusieurs cartons de champagne et divers objets. Selon le directeur général...

