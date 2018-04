Côte d’Ivoire / Des locaux de préfectures et de sous-préfectures fermés

Abidjan, 23 avr (AIP) – Plusieurs locaux de préfectures et de sous-préfectures sont restés, lundi, en raison d’une grève des agents déclenchée par le Syndicat national des agents du ministère de l’intérieur de Côte d’Ivoire (SYNAMICI). Cette grève de sept jours faite suite à une assemblée générale extraordinaire tenue le 7 avril, à Abidjan. Les bureaux des préfectures et des sous-préfectures du pays dont Katiola, Sinfra et Tabou ont été désertés par les agents, a-t-on constaté. Le SYNAMICI exige purement et simplement la signature du décret portant octroi d’indemnités d’astreinte à tous les agents du ministère de l’Intérieur, la signature du décret portant tarification des actes administratifs pour l’institution de primes à tous les agents...

