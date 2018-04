Côte d’Ivoire/ Des leaders d’opinion d’Agboville instruits sur les droits de l’homme et l’incivisme

Les participants à la conférence CRDHAT sur les Droits de l'Homme et l'incivisme

Agboville, 20 avr (AIP) – La Commission régionale des droits de l’Homme de l’Agnéby-Tiassa (CRDHAT), a initié jeudi, une conférence sur ‘’les droits de l’Homme et l’incivisme’’ afin d’instruire les leaders d’opinion de la place sur la résurgence de l’incivisme et les violations graves des droits de l’homme constatées dans le pays. Les animateurs de cette rencontre, en l’occurrence le vice-président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Traoré Wodjo Fini et le directeur régional de la de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi Jeunes et du Service civique, Yao Yapi Charles, en ont profité pour expliquer les notions des droits de l’Homme aux participants que sont les chefs de communauté et de village, les guides religieux, les...

