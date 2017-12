Côte d’Ivoire/ Des kits de toilette distribués aux parturientes de la maternité de Bondoukou

Un aperçu des kits de toilette offerts aux parturientes de la maternité de Bondoukou

Bondoukou, 24 déc (AIP) – L’Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires (AFAMAH) a distribué, samedi, des kits de toilette à des parturientes de la maternité de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo). Au total, 26 femmes ayant accouché ont reçu en présence du député Mamah Diabagaté, des kits comprenant des couches, des pommades, des poudres, du savon, des seaux et du parfum et bien d’autres produits de toilette, afin de venir en aide à ces dernière pendant cette période de fêtes. Le député Mamah Diabagaté, membre d’honneur de l’AFAMAH a félicité la présidente de l’ONG pour ce geste aux femmes et a annoncé, pour l’année 2018, le don de plusieurs lits d’hospitalisation au centre hospitalier régional de Bondoukou. Il...

