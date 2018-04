Côte d’Ivoire/ Des journalistes africains formés aux techniques de l’audiovisuelle

Les journalistes sont heureux d'avoir pris part à cette formation très enrichissante pour eux.

Abidjan, 19 avr (AIP)-Une trentaine de journalistes africains ont reçu jeudi leurs diplômes à Abidjan après avoir pris part à une formation organisée par le groupe Galaxie Africa. Les participants ont été formés à l’écriture de documentaire, au métier de journaliste reporter-d’image et à la réalisation pour mieux préparer le secteur en vue de la libéralisation et de la structuration de l’espace audiovisuel sur le continent africain. Selon le formateur Victorien Tronche, rédacteur en chef de Galaxie presse, cette formation s’est déroulée en trois phases. «La première phase, c’était sur deux jours d’initiation ici à Abidjan. Ensuite, il y a eu deux mois de cours dispensés sur internet et enfin, nous nous sommes retrouvés ici à Abidjan pendant cinq...

