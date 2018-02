Côte d’Ivoire/ Des jeux ludiques occupent sainement des populations de Bouaflé

Bouaflé, 28 fév (AIP)- Des Jeux notamment de Dame, de Ludo, d’Awalé et de Boule ont réuni, mardi dans la soirée, au Centre culturel Koko de Bouaflé, des jeunes et des personnes du 3ème âge, a constaté l’AIP. « Ici, c’est un lieu de retrouvailles. Après une dure journée de labeur, il faut pouvoir se détendre, se distraire. Ces jeux nous apportent beaucoup de réconfort et de joie », a indiqué un participant, Kra Samuel, enseignant au lycée moderne 2 de Bouaflé. « On vient ici chaque soir pour se distraire. On se fait beaucoup d’amis, beaucoup de connaissances. On pense que c’est ceux qui n’ont rien à faire qui viennent ici. Ce n’est pas exact parce qu’ici on retrouve tout le monde, des fonctionnaires, des commerçants, des ouvriers », a ajouté N’Guessan...

