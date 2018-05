Côte d’Ivoire / Des jeunes filles s’imprègnent des techniques de médiation et de gestions pacifique des conflits

Des filles non scolarisée s’imprègnant des techniques de gestion de conflit

Bouna, 05 mai (AIP)- Des jeunes filles non scolarisées du département de Bouna s’imprègnent depuis samedi des techniques de médiation et de gestions pacifiques des conflits à travers un atelier initié et financé par l’agence des Nations Unies Onufemmes et piloté par l’ONG « Animation rurale de Korhogo » (ARK). Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un projet dénommé « Les femmes et les jeunes filles, actrices de la prévention des conflits à travers l’alerte précoce et les réseaux d’informations ». Ce projet explique-t-on, met en avant l’importance du rôle des femmes dans la promotion de la culture de paix apportant ainsi une réponse en termes d’inclusion du genre. (AIP) on/bsb/kam

