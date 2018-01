Côte d’Ivoire/ Des jeunes du Hambol bénéficient d’une formation en entrepreneuriat

Des jeunes du Hambol bénéficient d’une formation en entreprenariat

Katiola, 19 jan (AIP)- Deux cent jeunes du Hambol, en provenance de tous les départements composant la région, ont bénéficié de mercredi à vendredi, d’une formation en entrepreneuriat. Une ONG, la Fondation africaine pour l’entreprenariat et pour le développement économique (FAFEDE) a piloté la session, en partenariat avec l’Agence emploi jeunes. Les participants ont été formés à « Entreprendre à zéro franc », à « maîtriser la gestion financière » et à « rédiger un plan de Business ». La fondation africaine pour l’entrepreneuriat et le développement économique a en charge la formation des jeunes des régions du Poro, du Tchologo, du Hambol, du Boukani, du Gontougo, du Iffou et du N’Zi. Huit...

