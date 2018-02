Côte d’Ivoire/ Des jeunes de la commune de Dioulatièdougou (Odienné) rendent hommage au maire

Odienné, 08 fév (AIP)-Des jeunes de la commune de Dioulatidougou, ont rendu hommage, mercredi, au maire de la commune de la localité pour ses réalisations en faveur des populations et invite celui-ci à être candidat à sa propre succession lors des prochaines élections municipales. Les jeunes des villages de la commune et ceux de la ville de Dioulatièdougou, par la voix de Diarrassouba Tiémoko, ont exprimé leur reconnaissance au premier magistrat de la commune pour les nombreux projets (33 au total) réalisés depuis son accession à la tête de la commune et ont exprimé leur souhait de le reconduire à son poste pour sauver les acquis du développement. «Au vu de vos réalisations, nous, la jeunesse de Dioulatièdougou, vous invitons à vous porter candidat à votre succession....

