Côte d’Ivoire/ Des individus font des dégâts à la cour royale de Bonoua

La cour royale de Bonoua a été vandalisé, des portes fracturées et la verrière de l’entrée principale brisée.

Bonoua, 20 avr (AIP)- Des individus, dont le nombre n’est pas connu, ont pris d’assaut la cour royale de Bonoua, vendredi matin, aux environs de 6H, et ont commis d’importants dégâts matériels. Le bureau du secrétariat de la cour royale a été vandalisé, des portes fracturées et la verrière de l’entrée principale brisée. Ces personnes ont profité du moment où les hommes en charge de la sécurité des lieux s’étaient retirés de leur poste pour laisser place à la relève. Cinq des meneurs de l’incident ont été appréhendés et gardés au commissariat de police. Nanan Ayemou Teki Emmanuel, notable de son état, au nom de la cour royale de Bonoua, a déposé une plainte au commissariat de police. Cette affaire serait liée à la crise de succession au niveau de la chefferie...

