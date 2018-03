Côte d’Ivoire/ Des femmes instruites sur la résolution des conflits à Bouna

Formation des femmes à Bouna par Onu-Femmes

Bouna, 1er mars (AIP)- Des femmes et jeunes filles issues de plusieurs groupements et associations ont prit part, du mardi au jeudi, à un atelier de formation initié et financé par Onu Femmes, sur les techniques de médiation et de gestion de conflits. La formation s’est déroulée dans l’enceinte du foyer des jeunes de Bouna et a été animée par plusieurs partenaires dont l’ONG animation rurale de Korhogo (ARK). Après trois jours d’apprentissage ces femmes ont acquis une compétence pouvant leur permettre de tirer leur épingle du jeu, notamment dans la résolution de tout conflit. Selon une participante à cet atelier, Affissata Ouattara, cette formation vient à point nommer pour leur donner des outils adéquats pour faire face aux conflits, à travers l’alerte...

