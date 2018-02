Côte d’Ivoire/ Des femmes de Bondoukou décorées dans l’Ordre du Mérite national de la solidarité

Les reine-mères décorées, en compagnie des ministres Mariatou Koné et Kobenan Kouassi Adjoumani

Bondoukou, 11 fév (AIP) – Au total 17 femmes soit 13 reine-mères et quatre dames de la société civile ont été décorées dans l’Ordre du Mérite national de la solidarité par la ministre de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, Pr Mariatou Koné, lors d’une cérémonie tenue samedi à Bondoukou (Nord-Est, région du Gontougo). Cette cérémonie de décoration qui a élevé deux femmes au grade de Commandeur, quatre comme Officier et 11 autres en tant que Chevalier vise à distinguer les récipiendaires qui se sont illustrées particulièrement dans la promotion de la solidarité et la consolidation de la cohésion sociale. Pr Mariatou Koné a fait savoir que les reine-mères contribuent avec subtilité et sagesse à consolider auprès du roi des Brons et...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.