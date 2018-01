Côte d‘Ivoire/ Des familles en difficultés reçoivent des vivres et de l’argent à Zuénoula

Des familles en difficultés reçoivent des vivres et de l’argent à Zuénoula

Zuénoula, 02 jan (AIP)- Une soixantaine de familles en difficultés et cinq présidents de la jeunesse de la commune de Zuénoula ont reçu des vivres et des numéraires offerts par Koné Souleymane, inspecteur de l’enseignement primaire, fils et cadre de la localité, afin de les soutenir lors des fêtes de fin d’année. Pour Koné Souleymane, il s’agit d’une œuvre de solidarité envers des frères et sœurs du département en difficulté, et d’une action de partage à l’endroit des familles démunies. Il a ainsi offert vendredi du riz, de l’huile, des pattes alimentaires et une somme aux bénéficiaires. Le donateur a exhorté les autres cadres à lui emboîter afin de permettre aux populations démunies de se réjouir. (AIP) akr/tad/akn/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.