Côte d’Ivoire/ Des experts de l’UEMOA à Abidjan pour finaliser un plan d’actions budgétisé sur les ressources humaines

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi.

Abidjan, 21 jan (AIP)- Des experts de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) seront à Abidjan, à partir de lundi, dans le cadre d’un atelier régional, en vue de finaliser le plan d’actions budgétisé pour l’investissement dans les ressources humaines de santé et du social de l’espace. Selon une note d’information du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale parvenue à l’AIP, l’objectif principal de cette réunion des experts de la sous-région qui durera trois jours, est de valider le plan d’actions régional et d’engager la réflexion sur la création d’un espace budgétaire permettant de financer ledit plan. De façon spécifique, il s’agira de finaliser et valider le plan d’actions régional, d’évaluer les implications budgétaires...

