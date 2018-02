Côte d’Ivoire/ Des enseignants exhortés à se faire vacciner contre l’hépatite B à Bocanda

Des enseignants exhortés à se faire vacciner contre l'hépatite B

Bocanda, 08 fév (AIP) – Une équipe de l’Institut national d’hygiène publique (INHP) de Dimbokro, conduite par l’infirmier diplômé d’Etat Yapo Thomas, a invité les enseignants du lycée moderne de Bocanda à se faire vacciner contre l’hépatite B, afin de se protéger contre cette maladie, lors d’une rencontre de sensibilisation qui a eu lieu mercredi, à la salle des professeurs du lycée. Au dire de M. Yapo, l’hépatite B est une maladie virale qui se transmet par voie sexuelle et sanguine tout comme le SIDA. Il a indiqué qu’une mère enceinte peut également transmettre la maladie à son bébé et les complications de cette maladie peuvent entraîner la cirrhose et les cancers primitifs du foie. « Il n’existe aucun traitement...

