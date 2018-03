Côte d’Ivoire/ Des enseignants exaspérés par le refus de certains élèves de participer aux examens blancs à San Pedro

Gogbeu Adolphe, leader syndical et enseignant d'anglais au lycée Yébarth 2

San Pedro, 02 mars (AIP) – Les enseignants et encadreurs des lycées publics Yébarth 1 et 2 de San Pedro, fréquemment confrontés à des actes de violence de la part d’élèves et d‘individus non identifiés dans ces écoles, ont exprimé par le biais d’un syndicaliste, leur exaspération, après les dernières violences des élèves de ce lycée, qui ont refusé de prendre part aux examens blancs prévus du 22 février au 5 mars. Le Secrétaire fédéral de la Coordination des enseignants du second degré de Côte d’Ivoire (CESCI) San Pedro, Gogbeu Bleu Adophe, professeur d’anglais au lycée Yébarth 2, a expliqué vendredi, à l’AIP, que même si la reprise des cours est prévue pour lundi, les enseignants des deux lycées ont décidé ce jour-là de se réunir afin de décider...

