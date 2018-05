Côte d’Ivoire/ Des enseignants d’un groupe scolaire de Prikro en grève

Une école primaire de Prikro désertée par les enseignants et les élèves

Prikro, 04 mai (AIP)- Les enseignants du Groupe scolaire Prikro 3 et 6 observent depuis le début de cette semaine, un arrêt des cours pour protester contre la « non réaction » de leurs supérieurs suite à la découverte d’excréments humains dans la cour de l’école, a constaté sur place l’AIP. Selon le directeur de l’EPP Prikro 3, Yakoui Xavier qui donne les raisons de ce débrayage, après la découverte des excréments humains devant son bureau et une salle de classe le 19 avril, des courriers avaient été adressés à leurs supérieurs hiérarchiques pour les en informer et leur demander qu’une solution soit trouvée. Une solution qui, selon lui, n’est jamais arrivée. « Nous avons vainement attendu et las d’attendre, nous sommes rentrés...

