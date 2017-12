Côte d’Ivoire/ Des enfants hospitalisés au CHU de Treichville reçoivent des cadeaux et des poches de stomie

Des enfants hospitalisés reçoivent des cadeaux et des poches de stomie

Abidjan, 26 déc (AIP) – L’organisation non gouvernementale (ONG) ‘Christem’ a offert des poches de stomie et des cadeaux à une trentaine d’enfants hospitalisés au centre hospitalier universitaire de Treichville à l’occasion d’un arbre de Noël organisé pour leur donner du sourire. « Ces cadeaux offerts aux enfants en situation de stomie, âgés d’un jour à 17 ans, hospitalisés au CHU de Treichville avec pour but de rassurer les parents ainsi que les enfants en stomie qu’ils ne sont pas seuls dans l’épreuve de la maladie qu’ils traversent », a déclaré Claudine Bakayoko, dans une note d’information parvenue mardi à l’AIP. Elle a souhaité que le gouvernement ou des âmes de bonne volonté viennent en aide à ces enfants...

