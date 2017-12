La coordinatrice de l'église Foursquare de Bondoukou, remettant le cadeau d'une enfant de l'ECODIM

Bondoukou, 25 déc (AIP) – Une cinquantaine d’enfants de l’école du dimanche (ECODIM) de l’église évangélique internationale Foursquare de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) a reçu des cadeaux, lors de la célébration, dimanche, d’un arbre de Noël. La coordinatrice de l’église, Youl Esther Fatoumata est revenue sur l’origine de la Noël et a expliqué le sens de cette fête qui, selon elle, commémore la naissance du Christ venu sur terre pour apporter le salut à l’humanité. S’inspirant des écrits bibliques, Mme Youl a invité les enfants de l’ECODIM à respecter et honorer leurs parents afin de bénéficier des bénédictions rattachées à cette attitude. Il s’agit notamment du bonheur et de la longévité sur la terre. Elle a demandé aux parents...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.