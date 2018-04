Côte d’Ivoire/ Des élèves et étudiants reçoivent des bourses d’excellence de la CEDEAO

(Ph d'archives)

Abidjan, 19 avr (AIP)- Des élèves et étudiants ont reçu jeudi des bourses d’excellence de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), au cours d’une cérémonie tenue au cabinet du ministère de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, à Abidjan. « Aujourd’hui, nous remettons presque 20 millions FCFA à 48 personnes. C’est des montants qui varient entre 350.000 et 600.000 FCFA, sauf pour ceux qui ont reçu des reliquats de 200.000 FCFA et autres. Ces montants sont fonction du niveau scolaire et du cycle d’étude », a précisé le ministre de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, Pr Mariatou Koné. La bourse d’excellence de la CEDEAO est une opportunité offerte aux filles brillantes...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.