Côte d’Ivoire / Des élèves et encadreurs reçoivent des prix

Les meilleurs élèves et encadreurs du lycée moderne Bernard Zadi Zahourou récompensés.

Soubré, 07 mai (AIP) – Les meilleurs des classes et encadreurs du lycée moderne Bernard zadi zahourou 1 de Soubré ont été récompensés à l’occasion des journées d’excellence organisées par l’administration scolaire de l’établissement. Les meilleures des classes de chaque niveau de la 6é à la terminale, du conseil d’enseignement des SVT pour les enseignants et le meilleur éducateur de niveau ont reçu des diplômes, des trophées plus des enveloppes. Cette cérémonie de récompense qui visait à les féliciter pour l’ardeur à la tâche et les exhorter à persévérer dans l’effort pour l’amélioration des résultats scolaires, a eu lieu, samedi, au sein de l’établissement en présence du sous-préfet central de Soubré Traoré Tchéssakana, représentant...

