Côte d’Ivoire/ Des élèves d’Agnibilékrou invités à être des modèles dans la conduite et le travail

cérémonie de salut aux couleurs à Agnibilékro

Agnibilékrou, 06 mars (AIP)-Le préfet du département Koné Jacques Lobognon, a appelé lundi, les élèves de sa circonscription à servir de modèle tant au plan local, régional que national dans la conduite et le travail, lors de la cérémonie hebdomadaire de salut aux couleurx, au lycée moderne d’Agnibilékrou « Si vous n’êtes pas disciplinés, inévitablement vos résultats scolaires vont en pâtir. Or vous êtes la relève de demain qui allez prendre les rennes de ce pays. Et pour réussir ce challenge, il faut vous préparer et l’école est la voie privilégiée pour devenir des hommes de valeur », a déclaré Koné Jacques Lobognon, exhortant les élèves à mesurer véritablement leur rôle dans la société ivoirienne de demain. Le proviseur du lycée...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.