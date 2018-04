Côte d’Ivoire/ Des écoliers traumatisés après le passage d’un incendie dans leur salle de classe à Bouna

Les élèves dans la classe

Bouna, 16 avr (AIP)- Les élèves du Cours préparatoire première année (CP1) de l’Ecole primaire publique (Epp) de Bromakoté-Extension sont traumatisés à la vue des dégâts et décombres causés par un incendie survenu dans leur salle de classe le 21 mars, a fait savoir jeudi, à l’AIP, le directeur de l’établissement. »Lorsqu’ils veulent entrer dans leur salle, on sent une frayeur les envahir. Et leur maitresse a même rapporté que pendant les cours, ils n’ont que les yeux rivés sur la partie calcinée de la salle et la peur les habite », a indiqué le directeur de l’école, Ouattara Gbanassé, qui invite les bonnes volontés à leur venir en aide pour effacer les traces de l’incendie à travers une réhabilitation de ladite salle. Le...

