Côte d’Ivoire/ Des dégâts matériels dans un incendie du siège de l’APHB de Bondoukou

Un aperçu du siège de l'APHB de Bondoukou incendié

Bondoukou, 08 jan (AIP) – Le siège de l’Association des personnes handicapées de Bondoukou (APHB) a été le théâtre d’un incendie, dimanche, entraînant plusieurs dégâts matériels. Le président de l’APHB, Ouattara Siriki a indiqué à l’AIP que l’incendie dont la cause est encore indéterminée s’est déclaré aux environs de 19H. Le feu s’est aussitôt propagé dans la pièce du bâtiment où est logé le siège, brûlant la télévision, les chaises, la table et le tableau ainsi que la porte d’entrée. « Je demande aux bonnes volontés de nous aider à reconstruire notre siège et nous donner aussi des chaises, des ventilateurs et du matériel informatique pour bien travailler », a-t-il lancé, félicitant la promptitude des sapeurs pompiers civils...

