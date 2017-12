Kani, 25 déc (AIP) – Des coupeurs de route ont dépouillé les occupants d’un car de transport sur l’axe Worofla-Kani, précisément entre les villages de Kohimon et de petit Mankono, a constaté l’AIP sur place. Ces criminels au nombre de quatre, armés de deux Kalachnikovs et de deux pistolets automatiques ont attaqué jeudi aux environs de 23h, un car en partance au Burkina-Faso, emportant par devers eux, une importante somme d’argent. Aucune perte en vie humaine n’a été déploré, indique-t-on. Les bandits ont immobilisé le car et ont procédé à une fouille systématique et minutieuse du car, tout en dépouillant les passagers, avant de prendre la clé des champs avec leur butin. La gendarmerie, informée, a ouvert une enquête. (AIP) ffc/nmfa/kam

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.