Côte d’Ivoire/ Des comités communaux des Grands Ponts instruits sur le racket à Dabou

Un atelier sur le racket à Dabou à l'intention des membres des comités communaux

Dabou, 20 avr (AIP)- Les comités communaux de la région des Grands Ponts ont été instruits, jeudi, à Dabou, au cours d’un atelier de renforcement de capacités organisé par la cellule de suivi des indicateurs du Millénium challenge corporation (MCC), point focal du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Cet atelier a réuni les acteurs de l’administration publique et privée ainsi que les associations de la société civile. Il s’est articulé autour de trois communications portant sur les principes, fondements, fonctionnement, objectifs et résultats attendus des comités communaux de lutte contre le racket (CCLR). Les participants ont été également instruits sur l’élaboration et la rédaction d’un plan d’action de lutte contre la corruption et le racket,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.