Côte d’Ivoire/ Des chefs d’établissements formés à la lutte contre la drogue à Oumé

Oumé, 30 jan (AIP)- Pour une meilleure participation à la lutte contre l’usage de drogues en milieu scolaire, des chefs d’établissements scolaires des régions du Gôh et de Lôh-Djiboua ont été formés à détecter leurs élèves qui usent de ces substances nocives. Ceux-ci ont été formés dans le cadre d’un séminaire tenu lundi et mardi au foyer polyvalent d’Oumé. Une étude menée en 2012 par le Programme des nations unies pour le contrôle des drogues (PNUCID) révèle que 14,8% des élèves et étudiants, en Côte d’Ivoire, usent de drogues. (AIP) dl/kg/fmo

