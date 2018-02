Côte d’Ivoire/ Des canadiens envisagent l’ouverture d’un institut polytechnique à Abidjan

Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement technique et la Formation professionnelle, Mamadou Touré en compagnie de la délégation canadienne

Abidjan, 08 fév (AIP)- Le Groupe des collèges communautaires canadiens a émis sa volonté d’ouvrir un institut polytechnique d’Afrique francophone sous forme de campus délocalisé, dans le domaine de l’Enseignement technique et la Formation professionnelle à Abidjan, à l’issue d’une mission en terre ivoirienne. « La délégation du Groupe des collèges communautaires canadiens était à Abidjan pour proposer au Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement technique et la Formation professionnelle, Mamadou Touré, la création à Abidjan de cet institut », fait savoir un communiqué transmis jeudi à l’AIP. Ce projet sous-régional, selon les promoteurs, vient pour aider à renforcer les compétences et à maximiser le potentiel humain de l’espace de l’Union...

