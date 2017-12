Côte d’Ivoire/ social:Un opérateur de téléphonie gratifie 300 enfants vulnérables

Anyama, 22 déc (AIP)- Plus de 300 enfants vulnérables bénéficient de jouets offerts un opérateur de télécommunication à l’occasion d’un arbre de Noël organisé dans le cadre de la fête de la nativité, dans la commune d’Anyama. Quatre-vingt-dix enfants pensionnaires de l’ONG Remar à Anyama et 250 de la paroisse saint Joachim à Abobo-Baoulé ont reçu des jouets, des vivres et non-vivres lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant. A l’initiative de la compagnie MTN, cette cérémonie de remise de cadeaux, baptisée « Noël chez vous » est une réponse aux sollicitations de plusieurs structures en charge des enfants de cinq à 12 ans. Selon le directeur général de MTN, Freddy Tchala, la fête de Noël est...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.