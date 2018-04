Côte d’Ivoire/ Des bénévoles s’engagent dans la propreté de la ville d’Alépé

Alépé, 23 avr (AIP)- Des groupes de jeunes, dans un élan de bénévolat se sont organisés à redonner de la propreté à la commune d’Alépé. A l’aide de râteaux, de pelles et de balais pour certains et de pots de peintures pour d’autres, ils ont débarrassé samedi, la ville des ordures et ravalé la façade du groupe scolaire Alépé 1 et 2. « Le bénévolat est une pratique humaine importante. Il ne faut pas toujours attendre de l’argent en retour. Les rues du quartier sont propres et je suis heureux parce que les passants nous félicite et je participe à la propreté de la ville » nous a confié Ankon Sika Laurent. Pour le président des jeunes d’Alépé, Hugues Achi, la jeunesse d’Alépé s’est approprié le volontariat et le bénévolat qui sont non seulement...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.