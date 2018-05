Côte d’Ivoire/ Des autorités politiques et administratives primées à Nassian

(De G à Dr) M. Krah Eugène, Mme Okoma Adjo M. Yao Kobenan Dénis et M. Traoré Inza

Nassian, 06 mai (AIP) – Des autorités politiques et administratives ont reçu des diplômes des mains du directeur de l’unité mobile de la formation technique et professionnelle de Nassian, Traoré Inza, samedi, pour leur implication dans la formation de jeunes de la localité. Ce sont, entre autres, le préfet de Nassian, Mme Okoma Adjo Jeannette, le député Krah Eugène représentant le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani et le directeur de l’unité mobile de formation technique et professionnelle de Kouassidatékro, Yao Kobenan Dénis, représentant quant à lui le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Touré Mamadou. Les trois récipiendaires se sont dits heureux de recevoir des diplômes décernés par...

