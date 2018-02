Côte d’Ivoire/ Des associations de jeunes et femmes de Bondoukou reçoivent des financements

Un aperçu des bénéficiaires des chèques du Conseil régional du Gontougo

Bondoukou, 11 fév (AIP) – Le Conseil régional du Gontougo (Nord-Est) a remis, samedi, 147 chèques d’une valeur de 150 millions de FCFA aux associations de jeunes et femmes de Bondoukou et Tanda pour le financement des projets générateurs de revenus. Cette remise de chèques sous forme de prêt remboursable, en présence des ministres Kobenan Kouassi Adjoumani et Mariatou Koné, s’inscrit dans le cadre d’un programme régional socio-économique d’autonomisation des jeunes et des femmes. Il a pour objectif de financer individuellement ou par groupement, les projets de cette frange de la population en vue d’améliorer son accès au crédit. Selon le président du Conseil régional du Gontougo, Kossonou Kouassi Ignace, ce programme vise également à accroître les opportunités...

