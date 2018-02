Côte d’Ivoire / Des analystes de l’OSCS s’imprègnent des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale

Des analystes de l’OSCS s’imprègnent des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale

Abidjan, 28 fév (AIP) – Des directeurs régionaux du ministère de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité et des agents de l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (OSCS) bénéficient ce mercredi d’un atelier, afin de leur permettre de s’imprégner des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale pour une meilleure collecte, traitement et une bonne analyse des données sensibles au genre. Selon le directeur général de l’OSCS, Coulibaly Tiohozon Ibrahima, après la validation des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale par les différents acteurs en la matière et dans l’attente de son adoption par le gouvernement, il est important de renforcer les capacités des analystes afin qu’ils...

