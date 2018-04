Côte d’Ivoire/ Des agents de santés du Bounkani instruits sur les droits et obligations du fonctionnaire

Des agents du domaine de la santé à Bouna

Bouna, 25 avr (AIP)- Des agents de santé en services dans la région du Bounkani (Nord-Est) ont été instruits mardi, à Bouna, sur les droits et obligations du fonctionnaire, dans la salle de conférence de la direction régionale de la Fonction publique. Ceux-ci ont été instruits sur le droit à la formation, à la rémunération, le droit syndical, et autres droits sociaux. Quant aux obligations, ils ont eu connaissance de l’obligation de service, d’obéissance à la hiérarchie, et de probité en autres. Selon le directeur régional de la Fonction publique, Djè Bi Mointy Bernard, principal animateur de la formation, cette initiative vise à mieux outiller les médecins, infirmiers, sage-femme et aides, nouvellement affectés dans la région pour un meilleur rendement professionnel. « Comme...

