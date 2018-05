Côte d’Ivoire / Des agents de presse formés aux notions de secourisme

les participants à l'atelier sur le secourisme à Bouaké

Bouaké, 5 mai (AIP) – Des correspondants de presse et animateurs de radios locales de la région du Gbêkê, de Daoukro, M’Bahiakro, Arah, Dabakala et Tiébissou, ont été instruits par la Croix rouge de Côte d’Ivoire sur le secourisme à Bouaké, lors d’un atelier qui avait pour objectif de leur faire découvrir davantage cette organisation afin qu’ils soient ses relais auprès des populations. Le président du Comité local de la Croix-rouge de Bouaké, Ebrottié Mathurin, le secouriste Traoré Seydou et le responsable de la communication de la Croix rouge Côte d’Ivoire (Abidjan), Franck Kodjo, s’exprimant jeudi ont présenté l’origine de l’organisation, sa mission, ses sources de financement et la réglementation qui la régie. Les règles du secours ont été...

